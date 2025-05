VIAGEM SURPRESA PRO EDU l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 12/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? No feriado acordei bem cedinho pra tomar café da manhã com o Edu e o Alezinho e de lá já fui direto para o trabalho. E aproveitei que o Alezinho não tinha aula pra levar ele pra ficar um pouco comigo nos bastidores.

Saindo do programa fui encontrar o Edu pra gente curtir o fim de semana. Eu fiz uma surpresa pra ele que não sabia pra onde estávamos indo e escolhi o @grandehoteldearaxa em Minas Gerais. Fomos recebidos com muito carinho e, à noite, curtimos um jantar a dois com um vinho muito especial.

Os dias foram bem ensolarados e é claro que nós aproveitamos pra ficar um tempo na piscina aproveitando e descansando juntinhos. Eu amei cada momento desse fim de semana e gravei tudo pra vocês aqui no vlog.

O que acharam? Comentem aqui e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

