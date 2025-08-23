Wanessa se pronuncia sobre ‘crise de ciúme’ de Dado Dolabella após rumores de agressão Segundo a cantora, a situação resultou em um ‘momento infeliz’ envolvendo o cantor Luan Pereira Tudo de Entretenimento|Do Estadão Conteúdo 23/08/2025 - 09h31 (Atualizado em 23/08/2025 - 09h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Até o momento, Dado não se pronunciou sobre a situação. Apenas publicou uma mensagem enigmática em suas redes afirmando que 'respeito é para quem tem' Reprodução/Instagram/@wanessa

A cantora Wanessa se pronunciou sobre rumores de que teria sido agredida pelo ex-namorado, o ator Dado Dolabella, durante uma confraternização dos participantes do quadro Dança dos Famosos, da TV Globo.

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Wanessa se pronunciou sobre rumores de agressão por parte de Dado Dolabella.

A cantora afirmou que houve uma crise de ciúmes do ex-namorado, mas não sofreu agressões.

A crise gerou um "momento infeliz" com o cantor Luan Pereira, que estava presente no evento.

Dado ainda não comentou sobre o assunto, mas fez uma postagem enigmática no Instagram. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em uma publicação nos stories do Instagram na noite de sexta-feira (22), Wanessa disse que o ex teve uma “crise de ciúmes”, e afirma não ter sofrido episódio de agressão.

Segundo a artista de 42 anos, a crise gerou um “momento infeliz” com o cantor de agronejo Luan Pereira, que integra com Wanessa a lista de participantes da nova temporada do programa.

“Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito”, escreveu ela.

‌



Até o momento, Dado não se pronunciou diretamente sobre o assunto. Na tarde de sexta, ele publicou uma mensagem enigmática no Instagram: “Respeito é pra quem tem”.

Wanessa e Dado, de 44 anos, namoraram no início dos anos 2000 e reataram o relacionamento em 2022, após o fim do casamento da cantora com o empresário Marcos Buaiz. Chegaram a terminar e voltar algumas vezes antes de oficialmente encerrarem a relação em fevereiro deste ano.

‌

