B.B. King: 'Live In Cook County Jail' é relançado em disco de vinil azul Álbum foi gravado em 10 de setembro de 1970 em uma prisão de Chicago (EUA) VINEWS|Do R7 07/06/2025 - 13h36 (Atualizado em 07/06/2025 - 13h36 )

B.B. King: ‘Live In Cook County Jail’ é relançado em disco de vinil azul VINEWS

Live in Cook County Jail é um álbum ao vivo do lendário e saudoso guitarrista B.B. King, lançado em janeiro de 1971. Ele foi gravado em 10 de setembro de 1970, dentro da prisão Cook County Jail, em Chicago, no Illinois (EUA). Este trabalho surgiu a partir de um convite do diretor da prisão, Winston Moore, que pediu a B.B. King para tocar para os detentos. O público consistia em 2.117 prisioneiros, a maioria jovens negros.

