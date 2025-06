Billboard elege as 10 mulheres que reinam no pop mundial Lista é a mais recente da Billboard sobre as popstars que norteiam os caminhos da indústria musical VINEWS|Do R7 06/06/2025 - 19h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Billboard elege as 10 mulheres que reinam no pop mundial VINEWS

Em uma recente lista que a Billboard elaborou com as 25 maiores estrelas musicais do século 21, nomes icônicos como de Beyoncé, Taylor Swift e Rihanna provam que elas norteiam os caminhos da atual indústria musical, com suas turnês lotadas e quebras de recordes nas plataformas digitais – o mais popular meio de consumo de música na atualidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro VINEWS e descubra quem são as 10 maiores estrelas pop femininas deste século!

Leia Mais em VINEWS:

Rod Stewart: ‘Ultimate Hits’ ganha edição em disco de vinil

Spice Girls de volta? Integrante já fala em “planejamento”

Marvin Gaye: coletânea ‘Number 1’s’ é lançada em disco de vinil