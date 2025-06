Bryan Ferry relança ‘As Time Goes By’ em disco de vinil dourado Lendário artista britânico revisita clássicos das décadas de 1920 e 1930 VINEWS|Do R7 09/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 09/06/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bryan Ferry relança ‘As Time Goes By’ em disco de vinil dourado VINEWS

As Time Goes By, de Bryan Ferry, é uma coletânea atemporal de clássicos das décadas de 1920 e 1930, que exalta sua elegância e estilo sofisticado característicos. Lançado em 1999, o álbum traz Bryan Ferry reinterpretando clássicos do jazz e baladas românticas, incluindo The Way You Look Tonight, I’m in the Mood for Love e a icônica faixa-título As Time Goes By.

Para saber mais sobre este relançamento especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro VINEWS.

Leia Mais em VINEWS:

Como as feiras de discos de vinil ganharam força nos últimos 20 anos

James Brown: show histórico de 1962 é lançado em disco de vinil

Por que a música adotou os discos de vinil coloridos?