Burt Bacharach: 'At This Time' é relançado em disco de vinil Álbum inovador foi lançado originalmente em 2005 VINEWS|Do R7 26/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 19h56 )

Lançado em 2005, At This Time é um álbum ousado e politicamente carregado do lendário e saudoso compositor Burt Bacharach (1928-2023). Conhecido por suas melodias pop atemporais, Bacharach adotou uma abordagem diferente neste álbum, misturando arranjos orquestrais com batidas contemporâneas e elementos eletrônicos.

