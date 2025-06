Como foram os disco de goma-laca, precursores dos discos de vinil Formato utilizava 78 rotações para a reprodução de faixas VINEWS|Do R7 06/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h36 ) twitter

Os discos de goma-laca, também conhecidos como discos de 78 rotações por minuto (rpm), representam um marco na história da música gravada. Introduzidos no final do século XIX por Emil Berliner, esses discos foram os primeiros a popularizar a reprodução sonora em larga escala. Feitos de uma mistura de goma-laca, carvão e calcário, eles eram mais frágeis do que os discos de vinil que os sucederam, mas desempenharam um papel crucial na evolução da indústria fonográfica.

