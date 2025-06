Discos de vinil e K-7: por que os jovens estão consumindo mais? Consumo dos formatos clássicos de música estão crescendo rápido neste século VINEWS|Do R7 06/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h36 ) twitter

Discos de vinil e K-7: por que os jovens estão consumindo mais? VINEWS

Nos últimos anos, a venda de discos de vinil tem crescido significativamente no Brasil e no mundo, impulsionada por uma combinação de nostalgia, busca por qualidade sonora e o apelo colecionável do formato. Em 2023, as vendas globais de vinil aumentaram quase 15%, com mais de 3,9 milhões de unidades vendidas apenas nos primeiros nove meses do ano. No Brasil, o vinil representou 76,7% das vendas físicas de música em 2024, consolidando-se como o formato dominante no mercado físico.

Para entender melhor esse fenômeno e a crescente popularidade dos discos de vinil e fitas cassete, consulte a matéria completa no nosso parceiro VINEWS.

