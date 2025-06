James Brown: show histórico de 1962 é lançado em disco de vinil 'Live At The Apollo' consolidou a reputação do artista como mestre incontestável da soul music VINEWS|Do R7 07/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 07/06/2025 - 15h36 ) twitter

Muitos álbuns são alardeados como lendários, porém poucos merecem o reconhecimento. Live At The Apollo de James Brown, gravado ao vivo em 1962 no Apollo Theatre nos EUA é um daqueles raros álbuns que faz jus à fama.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro VINEWS e descubra mais sobre este marco na música soul e R&B!

