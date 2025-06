Marina lança ‘Princess Of Power’ em disco de vinil rosa Disco é o sexto de estúdio da carreira da cantora e compositora galesa VINEWS|Do R7 06/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h36 ) twitter

Princess of Power é o sexto álbum de estúdio da cantora e compositora galesa Marina, previsto para lançamento em 6 de junho de 2025 pela sua própria gravadora Queenie Records, com distribuição pela BMG. Este álbum marca um momento significativo na carreira da artista, pois é o primeiro trabalho totalmente independente desde que encerrou seu contrato de 14 anos com a Atlantic Records.

