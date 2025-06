Quincy Jones: ‘Walking In Space’ é relançado em disco de vinil Walking in Space é um clássico álbum de estúdio do lendário e saudoso produtor e músico Quincy Jones, lançado em 1969 pela A Records... VINEWS|Do R7 11/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h37 ) twitter

Quincy Jones: ‘Walking In Space’ é relançado em disco de vinil VINEWS

Walking in Space é um clássico álbum de estúdio do lendário e saudoso produtor e músico Quincy Jones, lançado em 1969 pela A&M Records, via CTI. Este álbum marca uma fase experimental de Jones, misturando jazz, soul-jazz, big band e jazz-funk, com arranjos sofisticados e uma abordagem cinematográfica.

