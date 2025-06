Rod Stewart: ‘Ultimate Hits’ ganha edição em disco de vinil Embarque em uma jornada sonora pela carreira inigualável do lendário roqueiro britânico Rod Stewart com esta compilação abrangente.... VINEWS|Do R7 06/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rod Stewart: ‘Ultimate Hits’ ganha edição em disco de vinil VINEWS

Embarque em uma jornada sonora pela carreira inigualável do lendário roqueiro britânico Rod Stewart com esta compilação abrangente. Ultimate Hits reúne suas músicas mais queridas, desde os clássicos emocionantes como Handbags and Gladrags e Maggie May até os refrãos irresistíveis dos hinos do topo das paradas como Da Ya Think I’m Sexy? e Forever Young.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro VINEWS e descubra todos os detalhes sobre este lançamento imperdível!

Leia Mais em VINEWS:

Spice Girls de volta? Integrante já fala em “planejamento”

Marvin Gaye: coletânea ‘Number 1’s’ é lançada em disco de vinil

Liniker lança nova edição para o vinil duplo de ‘CAJU’