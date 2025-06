Spice Girls de volta? Integrante já fala em “planejamento” Melanie C quer celebrar os 30 anos de Wannabe, em 2026 VINEWS|Do R7 06/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h36 ) twitter

De acordo com as palavras de Melanie C, integrante da lendária girlgroup Spice Girls, uma reunião com todas as cantoras da formação clássica do grupo poderia acontecer em 2026. Motivo: seria o 30º aniversário do megahit Wannabe, que fez um estrondoso sucesso em 1996. Nos últimos anos, boatos e mais boatos sobre a reunião das Spice Girls ganharam destaque nos principais veículos internacionais, mas o assunto, em si, era só especulação.

Para saber mais sobre os planos das Spice Girls, consulte a matéria completa no nosso parceiro VINEWS.

