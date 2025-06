The Cure lança remixes de ‘A Lost World’ em disco de vinil triplo Material conta com 3 discos de vinil bio de 180 gramas masterizados em meia velocidade VINEWS|Do R7 10/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h38 ) twitter

Concebido e compilado pelo frontman Robert Smith, a lendária banda The Cure lança uma nova coleção de remixes do álbum de 2024 Songs Of A Lost World, com faixas de Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital e mais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro VINEWS e fique por dentro de todos os detalhes sobre este lançamento imperdível!

