The Who ao vivo no Oval: um registro histórico finalmente revelado VINEWS

Após mais de cinco décadas de espera, os fãs de rock clássico finalmente poderão reviver um dos momentos mais icônicos da história do The Who. O show realizado em 18 de setembro de 1971 no Oval Cricket Ground, em Londres, será lançado oficialmente pela primeira vez sob o título Live at the Oval 1971.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro VINEWS e descubra todos os detalhes desse lançamento histórico!

