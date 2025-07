Adoçante usado em produtos ‘zero açúcar’ pode aumentar risco de AVC Mundo Boa Forma|Do R7 30/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

top view of a wooden spoon with white sugar and lump sugar on white background

Um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, diz que o consumo do eritritol – adoçante natural presente em muitos alimentos rotulados como ‘zero açúcar’, pode prejudicar os vasos sanguíneos do cérebro e potencialmente elevar o risco de acidente vascular cerebral (AVC).

Para saber mais sobre os riscos associados ao consumo de eritritol, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Água morna em jejum: hábito matinal japonês vem se popularizando; saiba benefícios do método

Sertaneja Yasmin Santos diz quantos quilos eliminou após bariátrica: ‘Mudança muito absurda’

Vanessa Rangeli ganha 2kg de massa magra em 10 dias: “Melhor versão de mim”