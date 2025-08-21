Alimentos ultraprocessados podem afetar humor e aumentar risco de depressão; entenda Mundo Boa Forma|Do R7 21/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h40 ) twitter

Uma pesquisa realizada pelo Centro de Rede de Pesquisa Biomédica da Espanha aponta que o consumo de alimentos ultraprocessados pode estar associado a sintomas depressivos e afetar o volume de substância cinzenta nas regiões frontais do cérebro.

Para saber mais sobre como esses alimentos podem impactar sua saúde mental, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

