Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Viva a Vida

Barulho de trânsito aumenta risco de ansiedade e depressão, diz pesquisa

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

Busy crowded traffic jam on the road rawpixel.com / Teddy/rawpixel.com / Teddy

De acordo com um estudo produzido pela Universidade de Oulu, na Finlândia, apontou que o barulho constante do trânsito pode aumentar o risco de desenvolver ansiedade e depressão.

Para saber mais sobre os impactos do barulho do trânsito na saúde mental, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.