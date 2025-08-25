Barulho de trânsito aumenta risco de ansiedade e depressão, diz pesquisa Mundo Boa Forma|Do R7 25/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 25/08/2025 - 00h57 ) twitter

Busy crowded traffic jam on the road rawpixel.com / Teddy/rawpixel.com / Teddy

De acordo com um estudo produzido pela Universidade de Oulu, na Finlândia, apontou que o barulho constante do trânsito pode aumentar o risco de desenvolver ansiedade e depressão.

Para saber mais sobre os impactos do barulho do trânsito na saúde mental, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

