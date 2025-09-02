Logo R7.com
Britânica diz que IA alertou sobre pinta potencialmente cancerígena: ‘ChatGPT salvou minha vida’

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

A jovem britânica Trinity Page Davenport, 24 anos, disse que o ChatGPT pode ter ‘salvado sua vida’ após ter feito um alerta sobre uma pinta potencialmente cancerígena em sua mão.

