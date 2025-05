Café causa efeito impactante em pessoas com diabetes, diz estudo; entenda Mundo Boa Forma|Do R7 15/05/2025 - 09h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 09h24 ) twitter

Uma pesquisa realizada na Coreia do Sul indica que existe uma ligação entre o consumo de café preto e uma melhor regulação do açúcar no sangue, especialmente em pessoas com diabetes.

Para saber mais sobre os efeitos do café na saúde metabólica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

