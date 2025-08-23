Logo R7.com
Ciclista descobre câncer terminal após sentir dores nas pernas; entenda o caso

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

Low angle view of unrecognizable muscular build man preparing for lifting a barbell in a health club.

Aos 45 anos, o ciclista amador Chad Dunbar tinha acabado de terminar a temporada de provas e completar 4,8 quilômetros rodados de bicicleta em um ano, quando notou um inchaço nas pernas. Na época, ele acreditou ser devido ao esforço físico, mas acabou sendo diagnosticado com um câncer de pulmão – mesmo sem nunca ter fumado na vida.

Saiba mais sobre essa história impactante e o que aconteceu com Chad no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

