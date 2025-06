Cientistas descobrem proteína que auxilia no crescimento de cabelo em adultos; entenda Mundo Boa Forma|Do R7 11/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h37 ) twitter

Um relatório feito por uma equipe de pesquisadores da Austrália, Cingapura e China apontou que uma proteína é capaz de auxiliar no crescimento do couro cabeludo. Segundo os cientistas, as células-tronco do folículo capilar ativadas (HFSCs), fundamentais para o crescimento e reparo do cabelo, precisam de uma poderosa proteína protetora chamada MCL-1 para funcionar com sucesso.

Para saber mais sobre essa descoberta que pode revolucionar o tratamento da queda de cabelo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

