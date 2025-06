Cigarro eletrônico: 8,7% dos adolescentes usam vapes no Brasil, cinco vezes mais que o tabaco convencional Mundo Boa Forma|Do R7 23/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 17h37 ) twitter

De acordo com dados inéditos do terceiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD III), no Brasil, a prevalência do uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes é cinco vezes maior do que a de tabaco convencional e está acima da média nacional e do uso entre adultos.

Para entender mais sobre essa preocupante tendência entre os jovens, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

