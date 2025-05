Com condição rara, homem só come cereal e duas fatias de pão por dia Mundo Boa Forma|Do R7 14/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 21h04 ) twitter

Mundo Boa Forma

Com uma condição rara, um homem de 35 anos só come cereal e duas fatias de pão por dia. Desde pequeno, Thomas Sheridan, morador de Liverpol, na Inglaterra, não come frutas, verduras, legumes ou carne.

Saiba mais sobre a luta de Thomas e como ele busca tratamento em sua jornada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

