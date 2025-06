Comer um tipo de carboidrato pode ajudar a viver mais; saiba qual Mundo Boa Forma|Do R7 05/06/2025 - 09h38 (Atualizado em 05/06/2025 - 09h38 ) twitter

Os carboidratos já foram apontados como vilões na hora de montar uma alimentação saudável, no entanto, pesquisas comprovam que essa informação não está correta. De acordo com um estudo publicado no jornal JAMA Network Open, o macronutriente está relacionado ao envelhecimento saudável.

Para saber mais sobre como a escolha dos carboidratos pode impactar sua saúde e longevidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

