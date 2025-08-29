Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Viva a Vida

Consumir refrigerante diet diariamente aumenta o risco de diabetes em mais de 30%; entenda 

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

Muitas pessoas consideram o refrigerante diet uma opção mais saudável do que a versão açucarada. No entanto, um estudo realizado pela Universidade Monash, da Austrália, indica que beber uma lata de refrigerante diet por dia pode aumentar em 38% o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Para saber mais sobre os riscos associados ao consumo de refrigerantes diet, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.