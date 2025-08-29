Consumir refrigerante diet diariamente aumenta o risco de diabetes em mais de 30%; entenda Mundo Boa Forma|Do R7 29/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 14h58 ) twitter

Muitas pessoas consideram o refrigerante diet uma opção mais saudável do que a versão açucarada. No entanto, um estudo realizado pela Universidade Monash, da Austrália, indica que beber uma lata de refrigerante diet por dia pode aumentar em 38% o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Para saber mais sobre os riscos associados ao consumo de refrigerantes diet, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

