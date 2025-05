Deborah Secco faz procedimento com célula-tronco que está em fase de pesquisa e pode ultrapassar R$ 20 mil Mundo Boa Forma|Do R7 31/05/2025 - 16h56 (Atualizado em 31/05/2025 - 16h56 ) twitter

Deborah Secco, 45 anos, despertou a curiosidade dos internautas ao contar que faz um procedimento com células-tronco no rosto, com o objetivo de trazer o rejuvenescimento da pele.

Para saber mais sobre esse procedimento inovador e os detalhes que envolvem a técnica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

