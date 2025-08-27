Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Viva a Vida

Delícia fácil, baixa em carboidratos! Sem farinha, barato, rápido e saudável (Low Carb)

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

a cup of green tea on wood board, drink for health

Uma delícia! Esta pizza de sardinha low carb encontrada no nosso centro de receitas saudáveis é uma opção excelente de almoço, jantar ou até mesmo lanche!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra como preparar essa receita incrível!

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.