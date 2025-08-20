Delícia sem açúcar! Bolinho fácil, barato e sem açúcar – Poucos ingredientes, rápido e saudável Mundo Boa Forma|Do R7 20/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A vertical shot of coke being poured in a glass full of ice on a black background

Esses bolinhos localizados no nosso centro de receitas saudáveis são uma opção gostosa e nutritiva para seu lanche ou até mesmo café da manhã.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra como preparar essa delícia saudável!

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Um copo de refrigerante por dia foi ligado a um risco 85% maior de câncer de fígado, diz Harvard

Só 3 minutos e 3 ingredientes – Low Carb, poucas calorias, rápido, fácil e barato

Arlindinho perde 15kg e mostra antes e depois