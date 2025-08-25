Dieta ajuda a perder o dobro de peso sem comer menos; conheça Mundo Boa Forma|Do R7 25/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h40 ) twitter

Young and happy woman eating salad with organic vegetables at the table on a light background , in denim clothes. The concept of a healthy home-made food.

Não é necessário comer menos para promover a perda de peso. De acordo com uma pesquisa publicada na revista Nature Medicine, apenas retirar os alimentos ultraprocessados de sua rotina e manter uma dieta nutricionalmente equilibrada já faz com que a pessoa perca o dobro de peso sem alterar na quantidade de comida consumida por dia.

Para saber mais sobre como essa dieta pode transformar sua vida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

