Dieta ajuda a perder o dobro de peso sem comer menos; conheça

Não é necessário comer menos para promover a perda de peso. De acordo com uma pesquisa publicada na revista Nature Medicine, apenas retirar os alimentos ultraprocessados de sua rotina e manter uma dieta nutricionalmente equilibrada já faz com que a pessoa perca o dobro de peso sem alterar na quantidade de comida consumida por dia.

Para saber mais sobre como essa dieta pode transformar sua vida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

