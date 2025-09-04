Logo R7.com
Dietas gordurosas podem facilitar disseminação de câncer, sugere estudo

Uma pesquisa realizada com camundongos e publicada na revista científica Nature Communications indica que a ingestão excessiva de alimentos gordurosos colaborou para o espalhamento de células tumorais, fator relacionado à metástase do câncer original para outros órgãos. Os cientistas ainda pretendem entender se a alimentação afeta indiretamente a recorrência da doença.

