Dietas gordurosas podem facilitar disseminação de câncer, sugere estudo
Uma pesquisa realizada com camundongos e publicada na revista científica Nature Communications indica que a ingestão excessiva de alimentos gordurosos colaborou para o espalhamento de células tumorais, fator relacionado à metástase do câncer original para outros órgãos. Os cientistas ainda pretendem entender se a alimentação afeta indiretamente a recorrência da doença.
