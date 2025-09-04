Dietas gordurosas podem facilitar disseminação de câncer, sugere estudo Mundo Boa Forma|Do R7 04/09/2025 - 12h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 12h39 ) twitter

Uma pesquisa realizada com camundongos e publicada na revista científica Nature Communications indica que a ingestão excessiva de alimentos gordurosos colaborou para o espalhamento de células tumorais, fator relacionado à metástase do câncer original para outros órgãos. Os cientistas ainda pretendem entender se a alimentação afeta indiretamente a recorrência da doença.

Para saber mais sobre os impactos das dietas gordurosas na saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

