Espanhol contrai infecção grave no coração por hábito de roer unhas, entenda o caso Um jovem espanhol teve problemas graves por consequência do hábito de roer as unhas. Identificado apenas como Mario, o paciente teve...

Mundo Boa Forma|Do R7 14/06/2024 - 12h14 (Atualizado em 14/06/2024 - 12h14 ) twitter

