Estudo explica como café afeta o cérebro durante o sono Mundo Boa Forma|Do R7 04/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Muitos já sabem sobre a indicação de não beber café durante a noite. E uma nova pesquisa mostra exatamente como a bebida influencia negativamente no sono.

Para entender melhor os efeitos do café no sono e no cérebro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Britânico é diagnosticado com câncer cerebral letal após sintoma que durou apenas um dia; saiba qual

Gominho detalha processo após emagrecer 53 kg: ‘Quero envelhecer bonitinho e animadinho’

Óculos de realidade virtual podem aliviar dor do câncer, declara novo estudo; entenda