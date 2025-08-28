Estudo mostra como desacelerar declínio cognitivo com o envelhecimento
Um estudo chamado Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk (Proteja a saúde do cérebro por meio de intervenções no estilo de vida para reduzir riscos, em tradução livre), ou US POINTER, é destacado como o maior ensaio clínico randomizado dos Estados Unidos feito para investigar se intervenções no estilo de vida podem proteger a função cognitiva em adultos mais velhos.
Para saber mais sobre como mudanças no estilo de vida podem impactar a saúde cognitiva, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.
