Estudo mostra como o corpo reage ao jejum intermitente Mundo Boa Forma|Do R7 19/05/2025 - 12h27

Um estudo publicado na revista ABC Cardiol mostrou como o corpo reage com o jejum intermitente. De acordo com a pesquisa, o modelo alimentar associado à dieta low carb ajuda na prevenção de risco cardiovascular e no tratamento de pessoas com pré-diabetes.

Para saber mais sobre os benefícios do jejum intermitente e da dieta low carb, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

