Filha de Rodrigo Faro descobre escoliose aos 16 anos; entenda como agir com a condição Mundo Boa Forma|Do R7 16/05/2025 - 11h04

Maria Viel Faro, 16 anos, compartilhou com os seguidores do TikTok o início do tratamento para escoliose, condição que provoca uma curvatura anormal na coluna vertebral.

Para saber mais sobre a experiência de Maria e como agir diante dessa condição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

