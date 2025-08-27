Jejum associado ao HIIT acelera perda de peso, indica estudo Mundo Boa Forma|Do R7 27/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se combinadas, duas técnicas podem acelerar a perda de peso: de acordo com a Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, o jejum intermitente aliado ao treino de alta intensidade – também conhecido como HIIT – pode dobrar o resultado do emagrecimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra todos os detalhes desse estudo que pode transformar sua rotina de emagrecimento!

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Delícia fácil, baixa em carboidratos! Sem farinha, barato, rápido e saudável (Low Carb)

Vitamina B3 com chá verde pode ajudar a proteger o cérebro, aponta estudo

Fabiano Menotti mostra antes e depois de eliminar 52 kg: ‘A luta continua’