Jornalista é internada com celulite facial; entenda a grave infecção

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

A jornalista Adriana Perroni, 44 anos, foi internada após o diagnóstico de celulite facial, um tipo de infecção bacteriana que afeta a área do rosto.

Para saber mais sobre essa condição e os alertas feitos pela jornalista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

