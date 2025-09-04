Logo R7.com
Jovem com suspeita de apendicite descobre infestação por vermes; entenda

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

Uma jovem norte-americana de 15 anos foi surpreendida após passar mal. Ao ter sinais clássicos de apendicite, a adolescente procurou o pronto-socorro e descobriu que, na verdade, ela estava com uma infestação de oxiúros, vermes comuns entre crianças e adolescentes que descuidam da higiene pessoal.

