Jovem com suspeita de apendicite descobre infestação por vermes; entenda
Uma jovem norte-americana de 15 anos foi surpreendida após passar mal. Ao ter sinais clássicos de apendicite, a adolescente procurou o pronto-socorro e descobriu que, na verdade, ela estava com uma infestação de oxiúros, vermes comuns entre crianças e adolescentes que descuidam da higiene pessoal.
