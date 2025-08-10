Logo R7.com
Jovem corre por 24 horas em esteira e mostra efeitos no corpo

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

Para arrecadar fundos para uma instituição de caridade, Joe Pritchard, 23 anos, aceitou correr por 24 horas seguidas. O rapaz compartilhou detalhes do desafio e os efeitos no corpo nas horas seguintes.

Para arrecadar fundos para uma instituição de caridade, Joe Pritchard, 23 anos, aceitou correr por 24 horas seguidas. O rapaz compartilhou detalhes do desafio e os efeitos no corpo nas horas seguintes.

