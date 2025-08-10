Jovem corre por 24 horas em esteira e mostra efeitos no corpo Mundo Boa Forma|Do R7 10/08/2025 - 13h57 (Atualizado em 10/08/2025 - 13h57 ) twitter

Para arrecadar fundos para uma instituição de caridade, Joe Pritchard, 23 anos, aceitou correr por 24 horas seguidas. O rapaz compartilhou detalhes do desafio e os efeitos no corpo nas horas seguintes.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa incrível história e os desafios enfrentados por Joe! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

