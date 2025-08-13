Jovem de 17 anos desenvolve “pulmão de pipoca” devido ao vape
A líder de torcida Brianne Cullen, 17 anos, recebeu o diagnóstico de bronquilote obliterante, uma doença pulmonar grave e irreversível conhecida como ‘pulmão de pipoca’. O problema de saúde surgiu após a jovem usar cigarros eletrônicos por três anos.
