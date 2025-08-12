Logo R7.com
Jovem descobre câncer na tireoide após incidente com cotonete; entenda

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

O estudante de medicina Felipe Araújo relatou a descoberta de um câncer aos 25 anos. O jovem admitiu que a notícia foi como cair em um abismo enquanto andava por um jardim.

Para saber mais sobre essa história impactante e os detalhes do diagnóstico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

