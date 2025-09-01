Jovem sofre de lipodistrofia: “Não importa quanto eu coma, meu corpo quase não retém gordura”; entenda a condição
Devido à Síndrome de Berardinelli ou Lipodistrofia congênita generalizada, quadro raro – com um diagnóstico estimado a cada 1 milhão de pessoas -, Artur de Medeiros Queiroz, 34 anos, nasceu com pouquíssimas células de gordura no corpo. Hoje, ele tem percentual de gordura corporal semelhante ao de atletas de alto rendimento.
Devido à Síndrome de Berardinelli ou Lipodistrofia congênita generalizada, quadro raro – com um diagnóstico estimado a cada 1 milhão de pessoas -, Artur de Medeiros Queiroz, 34 anos, nasceu com pouquíssimas células de gordura no corpo. Hoje, ele tem percentual de gordura corporal semelhante ao de atletas de alto rendimento.
Para entender mais sobre essa condição e os desafios enfrentados por Artur, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.
Para entender mais sobre essa condição e os desafios enfrentados por Artur, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.
Leia Mais em Mundo Boa Forma:
Leia Mais em Mundo Boa Forma: