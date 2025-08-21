Ju Schiavi é diagnosticada com alergia emocional; entenda quando condição pode acontecer
A influenciadora digital e modelo Ju Schiavi, 28 anos, relatou ter sofrido de alergia emocional às vésperas do aniversário de dois anos do filho, Pedro.
A influenciadora digital e modelo Ju Schiavi, 28 anos, relatou ter sofrido de alergia emocional às vésperas do aniversário de dois anos do filho, Pedro.
Para entender mais sobre essa condição e como ela pode afetar a vida de pessoas como Ju, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.
Para entender mais sobre essa condição e como ela pode afetar a vida de pessoas como Ju, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.
Leia Mais em Mundo Boa Forma:
Leia Mais em Mundo Boa Forma: