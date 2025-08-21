Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Viva a Vida

Ju Schiavi é diagnosticada com alergia emocional; entenda quando condição pode acontecer

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

A influenciadora digital e modelo Ju Schiavi, 28 anos, relatou ter sofrido de alergia emocional às vésperas do aniversário de dois anos do filho, Pedro.

Para entender mais sobre essa condição e como ela pode afetar a vida de pessoas como Ju, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.