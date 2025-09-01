Matt Damon surge com físico sarado durante folga das gravações de ‘The Odyssey’ na Itália
Aos 54 anos, o ator Matt Damon voltou a chamar atenção dos internautas durante as gravações do filme ‘The Odyssey’, novo longa de Christopher Nolan que conta com um elenco de estrelas.
Aos 54 anos, o ator Matt Damon voltou a chamar atenção dos internautas durante as gravações do filme ‘The Odyssey’, novo longa de Christopher Nolan que conta com um elenco de estrelas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra todos os detalhes sobre a transformação do ator!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra todos os detalhes sobre a transformação do ator!
Leia Mais em Mundo Boa Forma:
Leia Mais em Mundo Boa Forma: