Microplásticos podem afetar fertilidade da mulher; entenda como
Os microplásticos já geravam uma preocupação por diversos motivos, mas um novo estudo mostra um novo ponto: as substâncias foram encontradas pela primeira vez no fluido folicular do ovário humano.
Para entender melhor os impactos dos microplásticos na saúde reprodutiva feminina, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.
Leia Mais em Mundo Boa Forma:
