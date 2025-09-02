Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Viva a Vida

Microplásticos podem afetar fertilidade da mulher; entenda como

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

Young pregnant model in tank top touching her belly, gray background, studio, copy space, close-up

Os microplásticos já geravam uma preocupação por diversos motivos, mas um novo estudo mostra um novo ponto: as substâncias foram encontradas pela primeira vez no fluido folicular do ovário humano.

Para entender melhor os impactos dos microplásticos na saúde reprodutiva feminina, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.