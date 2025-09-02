Microplásticos podem afetar fertilidade da mulher; entenda como Mundo Boa Forma|Do R7 02/09/2025 - 18h39 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h39 ) twitter

Young pregnant model in tank top touching her belly, gray background, studio, copy space, close-up

Os microplásticos já geravam uma preocupação por diversos motivos, mas um novo estudo mostra um novo ponto: as substâncias foram encontradas pela primeira vez no fluido folicular do ovário humano.

Para entender melhor os impactos dos microplásticos na saúde reprodutiva feminina, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

