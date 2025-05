Mulher de 31 anos detalha processo para perder 190 kg Mundo Boa Forma|Do R7 19/05/2025 - 13h25 (Atualizado em 19/05/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mundo Boa Forma

Tanya Santiago, 31 anos, passou por uma transformação no estilo de vida e, consequentemente, no físico. A norte-americana, moradora do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, perdeu um total de 190 kg desde 2020, quando começou sua jornada.

Para saber mais sobre a inspiradora história de Tanya e sua incrível transformação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Estudo mostra como o corpo reage ao jejum intermitente

Adicionar este alimento na sua dieta irá reduzir o risco de câncer; saiba qual

Ex-BBB Laís Caldas mostra antes e depois e explica procedimentos no rosto: “Não tinha queixo”