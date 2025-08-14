Novo exame detecta idade biológica dos órgãos
Algumas vezes, o corpo não mostra a idade que a certidão de nascimento registra. Até porque, a idade cronológica está associada ao número de anos desde o nascimento, enquanto a idade biológica representa a condição fisiológica real do corpo, baseada na saúde dos órgãos e tecidos e representando uma medida mais precisa de envelhecimento e risco de doenças.
Saiba mais sobre essa inovação e suas implicações na saúde acessando a matéria completa no Mundo Boa Forma.
