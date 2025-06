Óculos de realidade virtual podem aliviar dor do câncer, declara novo estudo; entenda Mundo Boa Forma|Do R7 02/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 17h37 ) twitter

Estimativas apontam que 60% a 80% da dor do câncer não é tratada adequadamente, com 40% dos pacientes sentindo dor intensa nos estágios finais de suas vidas. No entanto, um grupo de cientistas descobriu que os óculos de realidade virtual podem proporcionar alívio significativo da dor aos pacientes com câncer.

Para saber mais sobre essa inovadora abordagem no tratamento da dor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

