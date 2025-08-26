Caneta emagrecedora pode enfraquecer os músculos mesmo que o tamanho deles fique estável, diz estudo Medicamento para diabetes vem sendo usado também para perda de peso Mundo Boa Forma|Do R7 26/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com a nova pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Utah, os medicamentos antidiabéticos que têm sido usados para perda de peso podem influenciar também a perda de massa muscular e, consequentemente, a carência de força.

Para saber mais sobre os impactos do Ozempic na saúde muscular, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

Leia Mais em Mundo Boa Forma:



Panqueca low carb super fácil e saudável – Sem açúcar, rápida e muito baixa em carboidratos



Gracyanne Barbosa tem rotina intensa de ensaios no ‘Dança’ e leva marmita



Modelo tem bumbum congelado e mostra curativos: ‘Susto’; entenda

