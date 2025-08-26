Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Viva a Vida

Caneta emagrecedora pode enfraquecer os músculos mesmo que o tamanho deles fique estável, diz estudo

Medicamento para diabetes vem sendo usado também para perda de peso

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

De acordo com a nova pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Utah, os medicamentos antidiabéticos que têm sido usados para perda de peso podem influenciar também a perda de massa muscular e, consequentemente, a carência de força.

Para saber mais sobre os impactos do Ozempic na saúde muscular, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.